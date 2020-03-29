Все новости на карте

Транспортировка россиян и граждан СНГ началась в четверг и окончилась в воскресенье, 29 марта.

Окончена эвакуация россиян и граждан СНГ из двух популярных туристических курортов Египта. Вчера, 29 марта, в Москву были доставлены более двух тысяч человек, прибывших тремя самолетами из Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Транспортировка вынужденно оставшихся в стране граждан РФ и других стран в российскую столицу началась еще в четверг. Рейсы были организованы посольством России и осуществлены авиаоператором «Белавиа». Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на руководителя консульского отдела посольства РФ в Каире Юсупа Абакарова.

Последние самолеты из Хургады вернулись со 189 пассажирами на борту одного и 151 пассажиром на борту другого судна. Рейсом из Шарм-эш-Шейха прилетели 134 человека. Всего за весь период эвакуации из двух городов был доставлен 2001 гражданин.

На очереди теперь находится Каир, в котором, по предварительным подсчетам, ожидает возвращения более 350 человек.

Эвакуация из Египта ресурсами авиаперевозчика «Белавиа» была осуществлена в счет долга компании перед Россией.

В Египте к настоящему моменту было зарегистрировано 609 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 40 из которых окончились летальным исходом. Для противодействия заболеванию в государстве установлен комендантский час с 19.00 до 6.00 по местному времени сроком на две недели.

Видео дня. Россия полностью закрывает все границы с 30 марта