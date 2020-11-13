Из-за пандемии коронавируса Украине грозит худшая рецессия за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на Украине за октябрь 2020 года, который был обнародован 12 ноября.

Отмечается, что с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один человек потерял работу.

«Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными», — говорится в отчете.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии. Также заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все они находятся на самоизоляции.

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом на Украине ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

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