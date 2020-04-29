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К утру 29 апреля количество зараженных новым коронавирусом в России достигло 99 399 человек, 10 286 из них уже выздоровели, 972 человека скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кто болеет прямо сейчас) составляет 88 141.

Как писал «Рамблер», ранее Россия обошла по количеству зараженных Китай (83 940) и Иран (92 584) и поднялась на восьмое место в мире по этому показателю.

За последние сутки в России выявили 5841 нового зараженного. Накануне прирост составлял 6411 человек, за день до этого — 6198, еще днем ранее — 6361.

Лидерами по общему числу зараженных в стране остаются Москва (50 646 человек заразились за все время наблюдения), Подмосковье (10917) и Санкт-Петербург (3726).

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