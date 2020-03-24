Все новости на карте

Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус остаются 93 тыс. 677 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 149 тыс. 754 человека, по состоянию на 23 марта под контролем остаются 93 тыс. 677 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что по данным на 23 марта в России уже проведено 185 тыс. 918 лабораторных исследований на коронавирус.

Видео дня. Геи против Little Big: зашкварная история Прусикина