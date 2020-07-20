Свыше 90 россиян вернулись 20 июля на родину рейсом Ереван — Ростов-на-Дону в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.

В дипмиссии отметили, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван — Ростов-на-Дону — Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.

«Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 20 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 95 россиян», — отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2716 человек.

«Работа по организации возвращения россиян домой продолжается», — заявили в дипмиссии.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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