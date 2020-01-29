Полицейские совместно с Роспотребнадзором провели около 40 тыс. проверок в российских торговых точках, где реализовывалась некурительная никотиносодержащаяся продукция, и изъяли более 870 тыс. упаковок снюса. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС.

20 января сообщалось, что московские полицейские пресекли производство никотиносодержащих смесей в одном из складских помещений в Москве. По итогам проверки правоохранительные органы изъяли 4,5 тыс. банок жевательного табака.

17 января в Минздраве заявили о первой смерти в России от некурительных никотиносодержащих смесей (снюса).

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует.

23 декабря 2019 года Совет Федерации обратился к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.

Запрет на продажу сосательного табака (снюса) действует в России с 2016 года, но на рынке возникли его аналоги: жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси появились из-за пробелов в законодательстве.