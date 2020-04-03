Более 850 тыс. человек уехали из Москвы на автомобилях за первые три дня нерабочей недели. Об этом пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает в пятницу, 3 апреля, в Twitter.

«Дорожные факты: 567 тыс. автомобилей (или более 850 тыс. жителей) покинули город 27–29 марта», — говорится в сообщении.

По информации столичного департамента транспорта, 2 апреля метро стало свободнее на 84%, наземный транспорта — на 75%, пригородные электрички — на 67%. Услугами каршеринга и такси стали пользоваться на 64% меньше, в пятницу дороги в городе были на 86% свободнее, чем три недели назад, уточняет RNS.

Ранее в этот же день в мэрии Москвы разъяснили правила посещения магазинов в условиях самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет RT.

В оперативном штабе отметили, что сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать гражданина, передвигающегося на такси или личном транспорте, чтобы выяснить цели поездки.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы, настоятельно рекомендовав не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия, уехать на дачу.

3 апреля Мособлдума внесла изменения в КоАП Московской области о штрафах за нарушение режима самоизоляции гражданами в размере 4 тыс. рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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