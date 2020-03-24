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Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта, в остальных продолжается учебный процесс. Об этом сообщается во вторник на сайте Минпросвещения.

«Согласно статистике, собираемой нами в ежедневном режиме, на начало недели в подавляющем большинстве школ страны начались каникулы. Таких 83,5%. В 16,5% школ продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий (8,4%) или традиционно в классно-урочном режиме (8,1%)», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Кравцова.

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