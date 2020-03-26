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Организованные посольством РФ эвакуационные рейсы авиакомпании «Белавиа» вывезли в четверг с египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада более 760 человек, в том числе граждан Белоруссии, Украины и других стран, сообщил РИА Новости руководитель консульского отдела посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

Во вторник оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с помощью компании «Белавиа» в счет ее задолженности перед РФ.

«Сегодня мы отправили из Шарм-эш-Шейха два рейса, в общей сложности 372 человека. Среди них были и граждане Белоруссии, а также украинец и гражданка Узбекистана», — сообщил Абакаров.

Из Хургады также вылетели два рейса, на борту которых были более 390 пассажиров.

По его словам, в пятницу ожидается вылет еще двух рейсов.

«Будут отправлены (помимо граждан РФ — ред.) граждане Белоруссии, Казахстана. Пока что наполняем рейс», — сообщил дипломат.

Абакаров отметил, что несколько человек отказались от полета. Он сообщил, что посольство закончило прием заявок на эвакуацию в четверг в 14.00 (15.00 мск).

«Будем сейчас смотреть, сколько еще бортов понадобится», — сказал он.

Временная поверенная в делах РФ в Египте Светлана Зубова ранее заявила, что посольство согласовывает сроки, маршруты и количество спецрейсов для эвакуации россиян, оставшихся в арабской стране, приостановившей ранее международное авиасообщение. По ее словам, в Египте сейчас порядка двух тысяч россиян.

Министр здравоохранения Хала Зайд сообщила в четверг о 456 случаях заражения COVID-19 в Египте, скончался 21 человек.

В Египте с 25 марта введен комендантский час с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 20.00 до 7.00 мск) сроком на две недели в рамках борьбы с коронавирусом. До 15 апреля приостановлено международное авиасообщение.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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