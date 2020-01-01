Более 75,5 тыс. пассажиров встретили Новый год в поездах дальнего следования в России. Об этом 1 января рассказали в «Федеральной пассажирской компании».

«31 декабря 2019 года в путешествие поездом отправились свыше 207 тыс. человек. Это на 10% выше, чем в канун прошлого года», — приводит «РИА Новости» сообщение «ФПК».

Пассажиров поздравили начальники поездов по громкой связи, а юным путешественникам до 10 лет вручили сладкие подарки.

В связи с повышенным спросом на период новогодних каникул было запущено почти 1,5 тыс. дополнительных рейсов поездов. Это на 9% больше, чем в новогодние праздники в 2019 году. Ожидается, что вплоть до 12 января поездами воспользуются более 5 млн пассажиров.

По данным МВД, в новогодних гуляниях по всей России приняли участие около 6,5 млн человек. В ночь на 1 января 2020 года было проведено около 10,5 тыс. праздничных мероприятий. В частности, на улицах Москвы Новый год встретили 2,7 млн жителей. Вместе с горожанами по Тверской прогулялся мэр столицы Сергей Собянин.