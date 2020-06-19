Более 700 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в системе министерства внутренних дел Украины, сообщается в пятницу на сайте МВД.

«В системе МВД уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение», — сообщила пресс-служба.

Министр здравоохранения страны Максим Степанов в пятницу заявил, что за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 на Украине выросло на рекордные 921, до 34 984 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.