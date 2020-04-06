Около 74% россиян считают, что пандемию нового коронавируса можно победить. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в понедельник, 6 апреля.

По его словам, российские граждане достаточно четко понимают, что сложившаяся ситуация не придумка, а пандемия действительно есть. Он подчеркнул, что около 74% считает, что эпидемию можно победить, еще около трети опрошенных граждан прогнозируют ухудшение мировой ситуации и рост числа конфликтов на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, директор ВЦИОМ отметил, что многие россияне уверены, что источником пандемии стало искусственное происхождение вируса, а не естественное заражение, пишет сайт kp.ru.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания.

По данным портала Worldometer, зарегистрировано свыше 1,33 млн случаев заболевания, умерли почти 74 тыс. человек, вылечились более 277 тыс.