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Количество зараженных новым коронавирусом в России к утру 23 апреля достигло 62 773 человек, прирост за сутки составил 4774 больных. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Как писал «Рамблер», накануне прирост составлял 5236 зараженных. За день до этого — 5642, еще днем ранее — 4268.

За все время в стране скончались 555 пациентов с коронавирусом, выздоровел 4891 человек.

Лидерами по количеству зараженных остаются Москва (33 940 человек заразились за все время наблюдения), Подмосковье (7278) и Санкт-Петербург (2458).

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