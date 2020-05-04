За первую неделю регистрации на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» подали заявки более 600 тыс. человек. Об этом сообщает в понедельник, 4 мая, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на организаторов.

Трансляция мероприятия пройдет в День Победы, 9 Мая, на медиаэкранах по всей стране, а также на площадках онлайн-кинотеатров Okko, «Море.тв», в эфире телеканалов СТС и «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на портале «Бессмертного полка России».

По словам организаторов акции, поделиться информацией о подвигах ветеранов могут все желающие на своих страницах в соцсетях, для этого публикация должна содержать хештеги #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

О том, что платформа для участия в памятном онлайн-шествии заработала в России, стало известно накануне. Для того чтобы присоединиться к новому формату акции и рассказать о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны, необходимо зайти на polkrf.ru. Затем нужно загрузить фотографию своего героя и заполнить анкету об этом человеке.

Из собранной к 9 Мая базы сформируют видеоряд, который будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах. Как отмечал сопредседатель Центрального штаба движения Сергей Макаров, портреты будут отображаться не в алфавитном порядке, а по мере их размещения в базе.

Президент России Владимир Путин 16 апреля перенес мероприятия ко Дню Победы из-за пандемии коронавируса. Акция «Бессмертный полк» по этой причине была переведена в формат видеотрансляции.

Российский лидер заверил, что торжества обязательно состоятся, но позднее. В День Победы 9 Мая, по его словам, в российских городах пройдет парад самолетов и вертолетов, а также праздничный салют.

К шествию «Бессмертного полка» в интернете планируют присоединиться участники из 170 стран мира. Подготовку онлайн-акции «Бессмертный полк — без границ!» под девизом «Наша Победа — моя история» начал Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом.