Более 600 россиян не могут вернуться в Россию из Японии из-за ограниченного авиасообщения между странами на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает посольство России в этой стране.

«Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса, и находятся в трудной жизненной ситуации», — сказано в сообщении ведомства в Facebook во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что посольство информирует россиян о выездных рейсах, а также помогает с размещением, обеспечением продуктами питания и предметами первой необходимости.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил, что начал подготовку к объявлению режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Ограничительные меры коснутся столичного региона, а также префектур Осака, Сайтама, Канагава, Тиба, Хёго и Фукуока. Режим ЧС, как ожидается, продлится до 6 мая.

Из-за распространения инфекции Япония объявила о запрете въезда на свою территорию иностранцам из США, Китая, Южной Кореи и большинства стран Европы.

В свою очередь Россия 30 марта полностью закрыла сухопутную государственную границу, а с 27 марта прекратила авиасообщение со всеми странами. Исключением стали вывозные рейсы для россиян

4 апреля Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы, а правительство распорядилось оказать финансовую поддержку россиянам, оказавшимся за границей.

6 апреля стало известно о возобновлении вывозных рейсов. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что Москва не отказывается вывозить своих граждан из других стран, но просит их ответственно подходить к заявкам на рейсы.

По данным Worldmeter на 7 апреля, в Японии общее число инфицированных достигло 3906 человек. Всего от инфекции в стране скончались 92 человека, а выздоровели 592 пациента.