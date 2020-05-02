За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 608 пациентов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в субботу, 2 мая.

Таким образом, общее число поправившихся пациентов увеличилось до 6374 человек.

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днем. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 608 человек», — заявила Ракова журналистам.

Лечение в каждом конкретном случае назначает врач, учитывая симптомы и тяжесть заболевания, поэтому заниматься самолечением ни в коем случае не стоит, подчеркнула Ракова. Диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста, для которого берут мазок из носа и ротоглотки, а также проводят другие анализы по назначению врача.

В столичных медучреждениях созданы все условия для качественной диагностики и лечения заболевания, заявила заммэра.

Ранее в субботу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города.

Он отметил, что Москве удалось сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны жителей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

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