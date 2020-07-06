Более 600 абонентов остались без электричества из-за обстрела со стороны украинских силовиков окраин и пригорода подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 100 мин и снарядов различного калибра по окраинам и пригороду Горловки.

«В результате обстрела микрорайона «Комсомолец» в Горловке повреждено остекление здания насосной станции «Компания» Вода Донбасса», обесточено семь трансформаторных подстанций в районе шахты «Комсомолец», в результате чего более 600 абонентов в настоящее время остаются без электроснабжения»,- сказал представитель ведомства.