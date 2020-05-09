

Нижегородские предприятия меняют направления деятельности или расширяют привычные производства с целью увеличить выпуск продукции медицинского назначения.

– Сейчас уже более 60 региональных компаний начали производство средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования: гигиенических масок, антисептиков, гелевых перчаток, защитных лицевых экранов, медицинских костюмов. Тех же масок нижегородские предприятия сейчас выпускают почти 500 тысяч штук в месяц – в 16 раз больше, чем в начале марта,

– заявил Евгений Люлин, первый заместитель губернатора Нижегородской области.

На выпуск медицинских товаров производители получают субсидии и льготные займы.

Так, экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготные займы нижегородским заводам им. Петровского и им. Попова, которые, на расширение производства медоборудования, получат более 400 млн рублей. Об этом также сообщил Евгений Люлин.

По его словам, на этих предприятиях уже начали производство бактерицидных рециркуляторов воздуха. Кроме того, на заводе им. Петровского был создан наркозно-дыхательный аппарат с функцией искусственной вентиляции воздуха, запуск серийного производства которого запланирован на ближайшее время.

– Эпидемия коронавируса заставила нас срочно расширять свои производства средств защиты и медицинского оборудования. Конечно, для этого нужна господдержка. Компаниям надо помочь закупить оборудование, сырье. Именно поэтому в Фонде развития промышленности был создан новый инструмент господдержки – займы на создание или расширение производства продукции для нужд медицины,

– отметил первый заместитель главы региона.

Евгений Люлин добавил, что кроме займов Фонда нижегородские производители получают льготные займы и госпоручительства от автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области».

– Это не специализированная мера поддержки для тех, кто начал производство масок или медицинского оборудования, но многие предприятия предпочитают брать льготные микрозаймы именно на эти цели,

– подчеркнул замгубернатора.

Так, 32 млн рублей кредитных средств на расширение производства гигиенических масок благодаря поручительству от Агентства получила группа компаний ООО «Гамма-Текстиль».

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в Нижнем Новгороде стали производить защитные костюмы для медицинских учреждений.