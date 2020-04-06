За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 62 человека. Об этом в Facebook в понедельник, 6 апреля, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

Он также сообщил, что всего на лечении в медицинском центре находятся 405 пациентов. Из них 357 с диагнозом «пневмония», у 217 подтвержден коронавирус. В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находится 31 пациент, девять из них — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В конце марта Проценко подтвердил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Он сообщил, что как только узнал о диагнозе, то самоизолировался в своем кабинете и продолжил работать дистанционно.

После этого персонал больницы в Коммунарке оперативно прошел тестирование на коронавирус. Кроме того, анализы сдали журналисты, которые постоянно контактировали с Проценко.

5 апреля директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у Проценко не перешла в тяжелую форму.

К 6 апреля в России диагностировано более 5 тыс. случаев заболевания COVID-19, 45 пациентов скончались.

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