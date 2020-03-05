В 2020 году Москву украсят больше 52 млн цветов. Об этом 3 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты начали готовить цветочную рассаду. В теплицах дозревает свыше 5 млн разноцветной виолы, которая начнет украшать столицу в апреле, пишет агентство городских новостей «Москва».

Бирюков отметил, что высаживать весенние цветы начнут, когда в городе установится стабильная теплая погода. Происходит это обычно в конце апреля, а к майским праздникам в столице зацветут тюльпаны — осенью 2019 года высадили больше 13 млн луковиц, пишет «Москва 24».

Перед высадкой цветов клумбы очистят от прошлогодней декоративной щепы, проведут культивацию почвы, после чего приступят к разбивке цветников. В Москве в 2020 году будут цвести петуния, бальзамин, бегония изящная, колеус, тагетес и другие цветы. Самый большой цветник появится на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки. Помимо этого, масштабное цветочное оформление создадут у ТРК «Манеж», Большого театра и на площади Гагарина, пишет РИАМО.

24 февраля сообщалось, что в московском природном заказнике «Долина реки Сетунь» из-за теплой погоды зацвели первые подснежники, в то время как для данных растений цветение характерно лишь в конце марта.