Свыше полумиллиона россиян уведомили Министерство внутренних дел о том, что у них есть второе гражданство. Об этом сообщает «ТАСС» в четверг, 2 января.

Отмечается, что в 2014 году в России вступил в силу закон об уведомлении о втором гражданстве. У человека есть 60 дней с момента получения паспорта другого государства, чтобы передать эту информацию в миграционные подразделения РФ.

«Согласно ведомственной статистической отчетности, гражданами РФ в 2015 году подано свыше 285,5 тыс. уведомлений о наличии иного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве, в 2016 году — более 100,6 тыс., в 2017 году — свыше 60 тыс., в 2018 году — более 50 тыс., в 2019 году — свыше 46,5 тыс.», — подчеркнули в МВД.

10 декабря 2019 года украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства России. Предполагается, что им могут отменить обязательный экзамен и собеседование при подаче заявления на получение паспорта РФ.

25 ноября сообщалось, что в 2019 году миграционная служба давала российское гражданство иностранцам в полтора раза чаще, чем в прошлом. В лидерах на получение паспорта — выходцы из Украины и Казахстана.