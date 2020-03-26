Более 500 человек в России были привлечены к ответственности за нарушение карантинного режима, предписанного им из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в четверг, 26 марта.

«Сотрудниками органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляются проверки соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции гражданами, в первую очередь, прибывшими из-за рубежа», — сообщила Волк «Интерфаксу».

Так, для проверок соблюдения гражданами режима самоизоляции ежедневно привлекается около 10 тыс. сотрудников полиции.

МВД в круглосуточном режиме собирает информацию о лицах, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Работа ведется во взаимодействии с территориальными органами министерства, региональными властями, Роспотребнадзором, погранслужбой ФСБ и другими ведомствами.

Случаи нарушения гражданами карантинного режима уже неоднократно фиксировались в разных российских городах. Так, 23 марта двое пациентов, прибывших из-за границы, самовольно покинули больницу в Сочи и уехали в Екатеринбург. В тот же день прилетевшая из Италии в Москву гражданка Белоруссии нарушила домашний режим ради похода на маникюр.

Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. В Госдуме выступали за наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет или штрафа в размере до 2 млн рублей.

Соответствующий проект поправок в КоАП уже разработал Минюст. 25 марта в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, документ одобрили профильные комитеты Совета Федерации.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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