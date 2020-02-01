За сутки через автомобильные пункты пропуска в Приморье из Китая вывезли 58 граждан России. Об этом сообщает администрация Приморского края в субботу, 1 февраля.

«За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от наших соотечественников, находящихся сейчас в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию. Сегодня через приморские автомобильные пункты пропуска прошли 58 человек. Все остальные пересекут границу в ближайшие дни», — рассказал руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

Он отметил, что следующие автобусы отправятся 2 февраля от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный.

Старичков добавил, что в этой работе задействованы не только чиновники, но и сотрудники Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФСБ и Федеральной таможенной службы.

Все прибывшие граждане прошли медицинский осмотр и сдали анализы. Транспорт, на котором осуществлялась эвакуация, дезинфицировали.

По данным ТАСС, всего через пограничные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области было вывезено более 200 граждан России.

31 января стало известно, что в России выявили два случая заболевания коронавирусом: в Тюменской области и Забайкальском крае.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. Вывоз россиян через пункты пропуска в Приморье и Приамурье стартовал 1 февраля.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщение крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 человек.