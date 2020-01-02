Более 50 детей появились на свет в новогоднюю ночь в роддомах Москвы, больше половины из них — мальчики. Об этом сообщается 2 января на сайте мэра столицы.

«В ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года в роддомах Москвы появились на свет 53 новорожденных, 30 из них мальчики», — отмечается в сообщении. Первая москвичка родилась в 2020 году в роддоме ГКБ имени В.В. Виноградова в 00.10, новорожденная весит 3150 г.

Определившиеся с именем малыша родители смогут получить свидетельство о рождении во всех роддомах Департамента здравоохранения Москвы при выписке. Также семьям полагается набор для новорожденного.

Осенью сообщалось о самых необычных именах, которыми назвали родители своих новорожденных детей. В ноябре 2019 года появились на свет девочки с именами Джульетта и Весна. Также в Москве родились мальчики Лукиан, Лучезар, Климентий, Игнатий, Феодор, Яромир, 29 девочек по имени Стефания и 22 Оливии.