Больше всего человек с коронавирусом за последние сутки выявили в Москве — 5667, Подмосковье — 1075, Санкт-Петербурге – 425. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.

За последние сутки в России подтверждены 10 817 случаев COVID-19.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось до 12 779. За последние сутки выписали 2 520 человек, это на сегодняшний день рекордное число.

Почти половина новых выявленных с COVID-19 в Москве младше 45 лет, примерно по 5 процентов — дети и лица старше 80 лет.