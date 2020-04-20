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К утру 20 апреля число зараженных новым коронавирусом в России достигло 47 121 человека, за сутки прибавилось 4268 больных. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Как писал «Рамблер», накануне прирост больных составлял 6060 человек, за день до этого — 4785, еще днем ранее — 4070.

За все время в стране скончались 405 заразившихся новым коронавирусом, выздоровели 3446 человек.

Лидерами по количеству зараженных остаются Москва (26 350 человек), Подмосковье (5241) и Санкт-Петербург (1846).

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