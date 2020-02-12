Более 440 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях на столичных дорогах в 2019 году. Об этом в среду, 12 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службы Госавтоинспекции по Москве.

«На территории города Москвы за 2019 год зарегистрировано 9296 ДТП (в 2018 году — 9157), в результате которых 443 человека погибли (в 2018 году — 465) и 10723 человека получили ранения (в 2018 году — 10469)», — рассказал собеседник информагентства.

В ГИБДД подчеркнули, что каждый второй погибший — это сбитый автомобилем пешеход.

В 2019 году погибло 197 пешеходов. Это на 41 человек меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в минувшем году в авариях пострадали 927 детей. Пятеро из них — погибли.

7 февраля замруководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» Артур Шахбазян сообщил, что в Москве с 2010 года почти в два раза снизилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

2 декабря сообщалось, что Госавтоинспекция России предрекла увеличение уровня смертности на дорогах страны.