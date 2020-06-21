Более 40 мирных жителей погибли, свыше ста получили ранения в результате нападений радикального движения «Талибан» за последнюю неделю, сообщил представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

«По меньшей мере 42 мирных жителя, среди них женщины и дети, погибли, и еще 105 были ранены в результате насильственных действий, совершенных (движением – ред.) «Талибан» в 18 провинциях за последнюю неделю. «Талибан» не выполняет своих обещаний по сокращению насильственных действий против граждан Афганистана и стремлению к миру», — написал Фейсал в Twitter.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

*Террористическая организация, запрещенная в России.