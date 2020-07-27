Более 40% жителей Молдавии отдают предпочтение вступлению страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные в понедельник Ассоциацией социологов и демографов.

На вопрос, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум и жителям страны пришлось бы выбирать, к какому из экономических союзов присоединиться, 42% респондентов высказались за вступление в ЕАЭС, а за членство Молдавии в Евросоюзе — 41% опрошенных. В то же время 5% респондентов не приняли бы участия в голосовании, а 5% не определились с выбором, 7% респондентов считают, что Молдавии не надо присоединяться к каким-либо союзам.

В январе этого года, согласно данным опроса, 40,1% респондентов заявляли, что отдали бы голос за ЕАЭС. Сотрудничество с Евросоюзом поддерживали 38,7% опрошенных. При этом 7,8% населения выступили бы против обоих союзов, 7% респондентов не определились с решением, а оставшиеся 6,4% не стали бы принимать участие в подобном голосовании.

Опрос был проведен с 14 по 24 июля, в нем приняли участие 1175 человек из 87 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова от 3 апреля 2017 года.