В Подмосковье более 4,5 тыс. военнослужащих подняли по тревоге, чтобы проверить их боеготовность, говорится 13 января в сообщении Минобороны.

«Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй», — отметили в ведомстве.

За восемь часов военнослужащим удалось полностью загрузить два эшелона, в которые вошли боевые машины пехоты БМП-2, дивизионные самоходные гаубицы «Мста-С», инженерные машины разграждения ИМР-3М и бронетранспортеры БТР-80, отмечает «Газета.ру». Проверкой руководил командующий гвардейской танковой армией ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

В январе прошлого года В 15 регионах Сибири, Урала и Поволжья 24 января началась командно-штабная тренировка войск Центрального военного округа (ЦВО). Помимо этого, к учениям были привлечены российские военные базы на территории Киргизии и Таджикистана.