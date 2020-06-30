Денис Ворошилов. В Лондоне завершилось досрочное голосование находящихся в Британии российских граждан по поправкам к Конституции РФ, сообщили в дипмиссии.

«В Лондоне завершилось досрочное голосование… Проголосовали более 330 человек, в том числе около 50 — на дому. Завтра ждем граждан на участке с 08.00 до 20.00 (местное время, с 10.00 до 22.00 мск). Продолжаем принимать заявки на выездное голосование на golos2020@rusemb.org.uk», — рассказали Mpravda.com в посольстве.

Избирательный участок в посольстве России в Лондоне работает с 25 июня. Посольство организовало также выездное голосование. В ходе выездов дипломаты отвечали на вопросы граждан по консульскому обслуживанию и другим волновавших их темам.

Голосование в посольстве 1 июля пройдет без предварительной записи. В свете пандемии коронавируса при нахождении на участке обязательно использование средств индивидуальной защиты: маска и перчатки. Также участников голосования просят по возможности иметь свои ручки — но не карандаши — для заполнения бюллетеней.