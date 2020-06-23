еврейская религиозная община за последние три месяца оказала материальную поддержку более, чем 300 семей, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии, сообщили Mpravda.com в пресс-службе Московской хоральной синагоги.

«Кризис, вызванный пандемией, затронул практически каждую семью. Многие наши прихожане оказались в непростой ситуации из-за приостановки деятельности компаний-работодателей или сокращения персонала. Прихожане старшего возраста длительное время находятся в изоляции. Поэтому начиная с апреля в синагоге была организована доставка продуктовых наборов пожилым членам общины, а также выплаты малоимущим и семьям, оказавшимся в тяжелой финансовой ситуации», — отметили в старейшей синагоге российской столицы.

Всего, как пояснили там, нуждающимся семьям выделили более 5 миллионов рублей.

Несмотря на снятие ограничительных мер, как пояснили в синагоге, восстановление и возвращение к прежним условиям жизни займет время — сейчас молельня остаётся закрытой для верующих. Однако община синагоги и дальше будем помогать нуждающимся.