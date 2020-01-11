В московских аэропортах отменены и задержаны 33 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 01:35 мск 12 января в Домодедово задерживаются 19 рейсов, еще два отменены. Во Внуково отменили один рейс, восемь задержаны. В Шереметьево, согласно расписанию, задерживаются три рейса.

В Жуковском изменений нет.

11 января в Гидрометцентре сообщили, что в Москве ожидается снег и гололедица. К утру воскресенья высота снежного покрова в столице может достигнуть 15 см.