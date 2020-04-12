Порядка 3,5 млн москвичей покидали свои дома в пятницу, 10 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 апреля в Telegram-канале Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы 3,5 млн человек, которые выходили из дома днем более чем на шесть часов. При этом 4,4 млн человек находились дома и демонстрировали ответственный подход к режиму самоизоляции», — говорится в сообщении.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая. Обе меры направлены на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале постепенного введения в городе пропускного режима для борьбы с распространением коронавируса. По словам градоначальника, ограничения будут реализовываться в несколько этапов.

Так, в рамках первого из них в городе будут введены пропуска для поездок на работу. На втором — появятся пропуска для поездок в других целях. И на третьем этапе при необходимости — для передвижения внутри района.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выздоровел 1291 человек, число летальных исходов — 130.

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