Более 250 Дедов Морозов воспользовались в новогоднюю ночь московским метро, передает ТАСС в среду, 1 января, со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

«За новогоднюю ночь в метро Москвы проехали свыше 250 Дедов Морозов. Большая часть из них следовала в компании Снегурочек. Также на станциях метро в новогоднюю ночь были замечены снежинки, лисички, зайцы, гномы и эльфы», — сообщили представители московского метрополитена.

В пресс-службе также уточнили, что большинство Дедов Морозов проехали в метрополитене с 22:00 до 01:00, когда действовал бесплатный вход на все станции, однако, если сотрудники замечали их до начала времени бесплатного проезда (до 20:00), также пропускали бесплатно.

Ранее 1 января руководитель проекта по организации новогодних выездов Мария Аксиянова рассказала о том, что россияне под Новый год приглашают Дедов Морозов не только к детям, но и ко взрослым, а иногда просят поздравить даже домашних животных.