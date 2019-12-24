Участники конкурса управленцев "Лидеры России" предложили в 2019 году более 21 тыс. социальных проектов в рамках спецзадания "Сердце лидера" против 1 тыс. проектов в прошлом году. Об этом сообщил на заседании наблюдательного совета конкурса первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«В прошлом году мы впервые сделали добавочное задание — социальное задание «Сердце лидера». Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это, вроде, не совсем управленческий навык. Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1 тыс. проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания «Сердце лидера» больше 21 тыс. «, — приводит слова Кириенко пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Он добавил, что многие конкурсанты, которые начали реализовывать проекты в прошлом году, "их не бросают после завершения конкурса".

В пресс-службе уточнили, что проекты в рамках задания "Сердце лидера" не должны быть разовыми, их задача — принести пользу обществу. Самыми популярными темами среди участников стали "Просвещение и образование", "ЗОЖ: профилактика, а не лечение", "Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу", "Семья: сохранение традиций и ценностей" и "75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне", отмечается в пресс-релизе.

«Участники конкурса «Лидеры России», которые не набрали достаточно баллов для выхода в суперфинал, но выполнили лучшие социальные проекты в рамках задания «Сердце лидера», получат призы от организаторов и право присутствовать на лекциях суперфинала», — отмечается в документе.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября начался дистанционный этап конкурса. В очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Испытания пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года. Сразу после полуфиналов состоится суперфинал конкурса.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

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