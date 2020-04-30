Все новости на карте

В Москве аннулировали 21,5 тыс. рабочих цифровых пропусков, оформленных горожанами с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС. На текущий момент недействительными признаны 8,5 тыс. пропусков больных COVID-19 и порядка 13 тыс. пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями», — цитируют в сообщении пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Горожане, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, должны соблюдать режим самоизоляции. Эти же требования распространяются на жителей столицы с ОРВИ, при этом они могут оформить разовый пропуск для посещения врача. Использование пропуска по назначению проверяется. За нарушение режима самоизоляции грозит штраф в размере 4 тыс. руб. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинскую организацию.

Видео дня. Собчак vs краб: что помешает теледиве стать «крабовой королевой»