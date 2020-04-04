Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 остаются 205 612 граждан РФ, что на 4,6 тыс. меньше по сравнению с днем ранее. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 03.04.2020 проведено более 639 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — также говорится в сообщении ведомства.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России было зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 2923 случая приходилось на Москву. 4 апреля стало известно, что в столице количество инфицированных выросло до 3357.

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