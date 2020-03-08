Более 200 тыс. пассажирок московского метро воспользовались бесплатным проездом на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК), который был организован в честь Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

«Более 200 тыс. пассажирок уже прошли бесплатно на станциях метро и МЦК. Такой подарок им подготовили 8 марта. На протяжении всего дня проезд в метро и на МЦК для всех женщин бесплатный», — сообщили агентству городских новостей «Москва» в воскресенье, 8 марта.

Чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов со специальным оформлением. Отмечается, что такой проход организован на каждой станции метро.

«Мы просим пассажирок быть внимательными, не прикладывать карты для оплаты, а сразу проходить через открытые створки отмеченного турникета», — добавили в пресс-службе.

О том, что проезд на общественном транспорте и пригородных электричках в Москве и Подмосковье сделают бесплатным для женщин 8 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил 3 марта.