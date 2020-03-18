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Камеры видеоонаблюдения в Москве выявили более 200 человек, которые должны были оставаться под домашним карантином, но все равно покидали свои дома. Об этом сообщает ТАСС.

Глава управления МВД по Москве Олег Баранов рассказал, что нарушителей выявили камеры системы «Безопасный город». Как их планируют наказать, он не уточнил.

Как сообщал «Рамблер», люди, которые приезжают в Россию из стран с большим количеством инфицированных, а также члены их семей, должны проводить две недели под домашним карантином.

За нарушение карантина им грозит ответственность вплоть до уголовной.

По статье 236 УК РФ, если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и его действия привели к массовому заражению людей, его могут отправить в тюрьму на год. Если же его действия повлекли смерть человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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