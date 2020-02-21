Более 20 граждан Китая сбежали от медиков в Москве. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным журналистов, иностранцев остановили 20 февраля при входе на станцию метро «Новослободская». У членов туристической группы при себе имелись свидетельства, приписывающие находиться на карантине в гостинице, однако гости столицы решили нарушить режим и отправились на экскурсию.

Отмечается, что на место были вызваны полицейские и скорая помощь. При виде машины врачей, китайцы убежали в экскурсионный автобус и уехали. Гид-переводчик объяснила, что они запланировали поход в театр на Таганке. Других подробностей пока не сообщается.

Ранее 21 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве выдали порядка 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции в рамках борьбы с проникновением китайского коронавируса. По словам градоначальника, все пассажиры, прибывающие из Китая, в том числе транзитом через другие страны, проходят на месте медицинский осмотр, также у них берут пробы для анализа.

Вспышка коронавируса COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. По данным на 21 февраля всего инфицировано более 76 тыс. человек, погибли — 2247, выздоровели — 18 448.

В ВОЗ отметили, что в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом может до 66% населения планеты.