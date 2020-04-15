Московская полиция за 14 апреля составила две тысячи протоколов о нарушении самоизоляции. Об этом 15 апреля заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Вчера сотрудники полиции составили две тысячи протоколов, за все время с субботы это уже более девяти тысяч протоколов, это именно за нарушения социального дистанцирования, то есть это прогулки на улице, в парках, на детских площадках, шашлыки на природе и так далее», — передает его слова «РИА Новости».

Он добавил, что сотрудники полиции проводят активное патрулирование города при поддержке дружинников и Росгвардии. В общей сложности, в нем задействованы более 13 тыс. полицейских, три тысячи сотрудников Росгвардии и тысяча дружинников.

Данчиков также отметил, что первый день действия спецпропусков в Москве прошел в штатном режиме, при этом небольшие шероховатости имеют место быть.В распоряжении Росгвардии имеется специальные считывающие устройства, благодаря которым можно быстро сверить данные в пропуске с теми, которые предоставляет гражданин.

«Полиция и Росгвардия с сегодняшнего дня начинает проверять пропуска, идет настройка, в любом случае в любом процессе могут быть шероховатости», — сказал он.

С вечера 29 марта в Москве и Московской области действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

По данным оперштаба за последние сутки в Москве выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14776.

В России на сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3388, вылечились — 1986, умерли — 198.

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