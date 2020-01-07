В ночь на 7 января около 2,3 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова. Об этом 7 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тыс. городов и населенных пунктах России. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан были задействованы 45,9 тыс. сотрудников МВД, военнослужащие Росгвардии, представители общественных организаций, добровольных народных дружин и работники частных предприятий.

«Полицейскими обследованы места проведения религиозных торжеств и прилегающих территорий. Безопасность дорожного движения вблизи храмов и монастырей обеспечена представителями Госавтоинспекции», — сказала Волк.

Она подчеркнула, что принятых мер оказалось достаточно для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

Ранее в этот же день православных христиан с Рождеством поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.