В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164, 6 тыс. человек. Такие цифры приводит пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал о результатах вывозных рейсов за 7 и 8 апреля. Всего выполнено 8 рейсов, перевезено 1 211 пассажиров.

Сейчас при вывозе применяется принцип «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Также на заседании обсудили возможность введения «цепочек развоза» пассажиров. Эта система предполагает, что жителей области и соседних от аэропорта прилета регионов можно развести дальше на автобусах с учетом всех мер безопасности при COVID-19, уточнили в министерстве.

Сейчас, по подсчетам Минтранса, около 25,8 тыс. россиян изъявили желание вернуться из-за границы на родину.

Главным условием возвращения является регистрация на специальной странице на портале госуслуг. Россиянам с иностранными авиабилетами для вылета домой придётся доплатить €200-400.

Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны 6 апреля. В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии коронавируса, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.