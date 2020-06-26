Более 160 человек вылетели вывозным рейсом из испанской Барселоны в Москву, сообщило генеральное консульство РФ в Барселоне.

«Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с гражданами России и других государств вылетел 2️6 июня в 17:35 из Барселоны в Москву. На борту 166 пассажиров», — говорится в сообщении консульства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.