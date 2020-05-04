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К утру 4 мая апреля количество выявленных в России человек с новым коронавирусом достигло 145 268, 18 095 из них уже выздоровели, 1356 человек скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 125 817 человек.

Как писал «Рамблер», Россия занимает седьмое место в мире по количеству выявленных пациентов, опережая Китай (83 964), Иран (97 424), Бразилию (101 826) и Турцию (126 045).

За последние сутки в России выявили 10 581 нового пациента. Накануне прирост составлял 10 633 человека, за день до этого — 9623, еще днем ранее — 7933.

Лидерами по общему числу пациентов в стране остаются Москва (74 401 человек выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (14 939) и Санкт-Петербург (5346).

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