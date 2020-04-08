Более 145 тыс. человек в Москве сдали анализ на коронавирусную инфекцию за прошедший месяц. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследования проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Всего было проведено более 200 тыс. анализов.

«Мы постепенно наращиваем мощности для того, что проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Постепенно стали присоединяться и частные компании. Сейчас для медицинских учреждений города анализы выполняет лаборатория «Гемотест», также мы подписали соглашение с лабораторией «Литех»», — приводятся ее слова на сайте мэра Москвы в среду, 8 апреля.

Анализ в обязательном порядке берут у тех, кто проживает с пациентами с подтвержденным заболеванием, у пациентов с пневмонией и членов их семей, а также у граждан из группы риска — пожилых людей старше 65 лет и тех, кто имеющиет хронические заболевания, при условии наличия у них симптомов ОРВИ.

В отдельных случаях врач может направить на анализ любого человека с симптомами ОРВИ.

«Исследования биологического материала, взятого у людей на наличие коронавируса, проводят в ПЦР-лабораториях московских больниц и диагностических центров. Их плановые мощности позволяют выполнять более 10 тысяч анализов в сутки», — отмечается на сайте мэра столицы.

При этом положительные пробы из городских лабораторий могут перепроверить в федеральных лабораторий, таких как Центр гигиены и эпидемиологии, а также в Противочумном центре.

Накануне Ракова сообщила, что около 1,7 тыс. человек в Москве проходят лечение от коронавируса на дому.

По данным на 7 апреля в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494.

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