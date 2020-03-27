Под наблюдением врачей в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России находятся 145,1 тыс. человек. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 222 тыс. 873 человека, по состоянию на 26.03.2020 под контролем остаются 145 тыс. 134 человека», — говорится в сообщении.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов.

По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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