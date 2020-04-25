Более 130 водителей задержали в Москве с начала апреля за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД 25 апреля.

«Сотрудниками ГИБДД осуществляется круглосуточный контроль над передвижением водителей транспортных средств, которым, согласно предписаниям Роспотребнадзора, необходимо соблюдать обязательный карантин. В апреле текущего года задержано более 130 водителей такой категории», — сказано в сообщении.

На въездах в Москву правоохранители осуществляют круглосуточный контроль. С момента введения в городе пропускного режима на передвижение сотрудники ДПС проверили почти 20 тыс. единиц автотранспорта на наличие разрешений. Цифровой документ отсутствовал только у 4,5% водителей и 0,3% пассажиров.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме.

Оформить цифровой пропуск для столицы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Московской области — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Ранее в этот день в ГИБДД объяснили, какие документы необходимы для передвижения между регионами.

По состоянию на 24 апреля, в России подтвердились 68622 случаев заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

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