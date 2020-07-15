Полиция задержала 132 человека на несанкционированном митинге в центре столицы.

Как сообщили в МВД по Москве, в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности. В ведомстве пояснили, что граждане обратились в правительство столицы с заявкой на проведение массового мероприятия.

На основании указа мэра Москвы от 5 марта, согласно которому из-за пандемии коронавируса вводится запрет на массовые мероприятия, им было отказано. Несмотря на это активисты организовали шествие по Страстному бульвару.

При этом указывается, что участники акции перекрыли проезжую часть на Петровском бульваре и создали помехи в дорожном движении. В результате сотрудники полиции и Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, добавили в МВД.